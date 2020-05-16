Володимир Зеленський ледь не побився з російськими артистами через жарт



Неабиякий конфлікт навколо «спірного» номера розгорівся ще за часів КВК, коли нинішній президент України виступав за команду «95 Квартал». Тоді відразу декілька команд не поділили один номер.

Про цей випадок розповів в програмі Сергія Іванова «Антиподи» відомий КВКвець, а нині учасник українського проекту Дизель Шоу Сергій Писаренко, який в ті роки виступав за команду «Уездный город» (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Він згадав, що під час спільних гастролей КВКвців іноді виникали досить неприємні ситуації. Один з таких випадків стався, коли команда «Стомлені сонцем» з Михайлом Галустяном виставила на конкурс номер з пародією на «оголений» кліп гурт «Стрілки». При цьому раніше таку ж пародію зробив «95 квартал».

Так як це сталося в сезоні, де брав участь «Уездный город», директор цієї команди зв'язався з Зеленським і розповів йому про «запозичення» їх номера.

«І Зеленський з хлопцями їдуть з Києва до Москви на показ до Маслякова, щоб зайти в зал і сказати: "це наш номер, це не чесно". Уявляєте, на розі Палацу молоді розбирання - "Уездный город" і "95 квартал" проти "Стомлених сонцем" і "Нових вірмен". Розбирання мало не до бійки», - розповів Писаренко.

Він згадав, що тоді «кварталівці» звернулися до Олександра Маслякова зі словами: «Як так ?! Олександре Васильовичу, та що це таке?!», однак той сказав їм «розбиратися самим». В результаті, за словами Писаренка, всі учасники конфлікту «мало не побилися».

«Уявляєте, вже стояли отак (показав стислі кулаки). І ми стояли з "95 кварталом" проти цих хлопців і не могли вирішити, показувати їм номер, або не показувати», - розповів артист.

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