Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко став батьком у 47 років

Як повідомляє Politeka.net, політик повідомив про поповнення в родині на своїй сторінці у Facebook.

Олег Ляшко поділився радісною новиною і зазначив, що у нього тепер є син. Він подякував за нього свою дружину Росіту, а також українських медиків.

"Народився син! Дякую Богові і дружину за велике щастя на світі! Спасибі нашим кращим медпрацівникам пологового будинку", - написав політик у пості.

Користувачі соцмережі привітали новиспеченного батька з народженням спадкоємця. Багато побажали дитини і його матері міцного здоров'я і всього найкращого:

"Вітаємо Вашу родину з поповненням 🎊 малюкові Здоров'я і щастя! Батькам здоров'я, сили і наснаги👍❤"; "Вітаю, здоров'я матусі і сину, і всій вашій великій родині!"; "Вітаю батьків, а новонародженому - щасливе і довге життя!"; "Це великий Божий подарунок! Нехай Ангел завжди буде поруч! Найщиріші вітання !!!!!!"; "Ми Вас вітаємо. Будьте здорові всі. Щастя Вам і успіхів. Це прекрасна подія Вашого життя. Вперед і тільки вперед. З Новим членом Радикальної партії".

Варто відзначити, що Олег Ляшко розповів про вагітність своєї 49-річної дружини зовсім недавно. Він опублікував фотографію Роситы в цікавому положенні 10 травня, за тиждень до пологів.

На знімку жінка позує поруч з трьома собак, а по животу видно, що поповнення в родині відомого політика станеться зовсім скоро.

Нагадаємо, вагітна дружина скандального Ляшко засвітилася в обіймах з іншим: «Сумно виглядаєте».

Як повідомляла Politeka, Ляшко нагадав про себе і про свою дружину Росите і дико осоромився, показові кадри.

Також Politeka писала, що обійми Ляшко з новим другом біля ялинки потрапили в кадр.