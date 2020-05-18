В той час, як країна бурхливо обговорює скандал на ефірі у Савіка Шустера, на фронті продовжують гинути і отримувати важкі поранення українські бійці

Як повідомляє Politeka.net, про це на своїй сторінці у Фейсбук нагадала українцям волонтер Наталя Юсупова. Вона прокоментувала недавній скандал, який розгорівся після того, як нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубинський не зміг потрапити на передачу до відомого ведучого Савіка Шустера.

«Як Ви вже набридли зі своїми липовими і тупими хайпи. Днями загинули наші воїни, кожен день поранені, прибувають борти з воїнами у важкому стані, але це цікавить тільки рідних, побратимів, волонтерів та тих хто всі роки допомагає армії і шпиталям. Іншим начхати! Втомилися від війни?» - емоційно заявила волонтер.

Вона зазначила, що зараз українські блогери і публічні люди дуже рідко пишуть про події на Донбасі, в той час як війна триває, а ЗСУ несуть втрати і отримують поранення. Волонтер цікавиться, чому ця тема народу «набридла», а ток-шоу з політиками продовжують викликати інтерес.

«Дебільні фізіономії політиків не набридли?! Всі політичні шоу, це зібрання клінічних ідіотів, негідників і психічно неврівноважених осіб. Адекватних там мало», - заявила Юсупова.

Вона нагадала про те, що в Україні сьогодні існує «паралельний світ», в якому люди ризикують життями, втрачають руки і ноги, захищаючи свою Батьківщину.

«Хлопці без рук, ніг, контужені, лежать по шпиталях, в реанімаціях рятують життя бійцям. Більшості в країні байдуже, що відбувається на фронті. Їм би рестики були відкриті, пляжі і салони. У той час, коли наші вояки не дають окупантам просунутися на сантиметр…Еліта не в столиці, еліта на передовій», - підсумувала волонтер.

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