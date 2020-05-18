В Україні незважаючи на карантин вирішили відкрити пляжний сезон
Втім, ходити на пляжі зможуть не всі українці. Про це розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко. Він пояснив, що після консультації з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб НАМН було підтверджено, що морська сіль разом з сонячними ультрафіолетовими випромінюваннями вбивають збудника смертоносного китайського вірусу, який вирує в світі та Україні.
«Тому буде дозволено відкрити пляжний сезон в Україні, як і в інших країнах світу», - потішив українців Ляшко.
Він зазначив, що в прісній воді збудник вірусу може вижити, проте в річках з проточною водою заразитися буде вкрай складно. Головною небезпекою залишиться тільки близький контакт. Таким чином, українці в цьому сезоні зможуть відпочивати на пляжах морів і річок.
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У той же час Ляшко зазначив, що деяким категоріям громадян пляжний відпочинок буде протипоказаний.
«Не потрібно відвідувати пляжі людям з групи ризику, це люди старше 60 років, а також люди з хронічними хворобами. Також потрібно буде дотримуватися безпечної дистанції від інших людей більше двох метрів. І дотримуватися правил особистої гігієни — мити руки, кашляти тільки в серветку або в ліктьовий згин», - підкреслив санітарний лікар.
Він додав, що всі, хто будуть забезпечувати відпочинок українців на пляжах, повинні будуть працювати в масках.
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