Алла Горошко з Кременчука не бажає працювати в рідній Україні за жебрацьку зарплату

Про це жінка розповіла виданню "Апостроф", передає Politeka.net.

Українка два роки працювала в польському місті Катовіце. У січні вона повернулася з Польщі, щоб передалать візу. Жінка планувала відразу ж виїхати за кордон на роботу, але з-за смерті батька довелося затриматися. Алла встигла отримати візу до оголошення карантину і тепер чекає, коли можна буде знову відправитися в Польщу.

У Катовіце Горошко займалася комплектацією заявок від магазинів, виконуючи норму нарівні з чоловіками. В середньому за місяць їй платили 700-800 доларів. Алла зізналася, що разом з подружкою вже зняли житло в Польщі, але відразу після переїзду не збирається заселятися - потрібно витримати обсервацію. Роботодавець вже знайшов для неї місце.

"Хостели, які були змушені припинити роботу, здають свої приміщення під карантин - за кошти заробітчан. Власники цього житла привозять продукти за списком, який ми складаємо", - повідомила українка і додала, що за дотриманням карантину строго стежить польська поліція.

Алла Горошко впевнена, що якщо влада не дозволять людям виїжджати за кордон, українці збунтуються.

"Український народ мовчки цього проковтнути не зможе. Я і сама погоджується взяти участь в акціях протесту. Я не буду чекати, щоб мене за 6 тисяч гривень запхали на будмайданчик", - заявила заробітчанка.

Українка відзначила, що у неї є 13-річний син, якому потрібно оплачувати навчання (12 тисяч гривень на рік). За словами Алли Горошко, в Україні складно забезпечувати сім'ю з-за низьких зарплат.

"Якщо я буду працювати на 6-8 тисяч, я не зможу забезпечити дитині таке навчання. Мінімальна зарплата повинна бути хоча б 10 тисяч гривень", - вважає жінка. - "Я зрозуміла, що працюючи в Польщі, я можу заробити більше, докладаючи менше зусиль".

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