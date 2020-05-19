Доктор Євген Комаровський розповів про нюанси застосування популярних засобів захисту від китайського вірусу

У новому відео, яке було опубліковано на YouTube-каналі відомого педіатра він пояснив, як правильно потрібно застосовувати антисептик.

Також прокоментував доктор використання медичних рукавичок, що зараз багато хто став носити.

Комаровський підкреслив, що використання медичних рукавичок не гарантує 100%-й захист від вірусу.

Він акцентував, що постійне застосування медичних рукавичок має стати нормою для медичних працівників, але це зовсім не є обов'язковим для усіх громадян.

"Медичні рукавички необхідні для того, щоб захистити руки людини, що контактує з кров'ю або виділеннями іншої людини, під час хвороби. Також вони потрібні, коли людина працює з хімією", зазначив медик.

Більш того, Комаровський попередив про небезпеку при носінні рукавичок: якщо на ній виявляється вірус, але вона торкається до слизової оболонки, в результаті ймовірно інфікування.

"Давайте не впадати в маразм. Рукавички потрібні медичним працівникам. Рукавички не треба одягати всім навколо. З епідеміологічної точки зору це нікому не потрібно. Це шкодить екології і це привід для корупції", — додав Комаровський.

А що стосується таких популярних зараз антисептиків, то медик зазначив, що будь-антисептик для рук "пшикалка" не працює, оскільки для дезінфекції необхідно три мл розчину, а з допомогою пшикалки таку дозу отримати самостійно не вийде.

Щоб дезінфікувати руки, антисептик повинен контактувати з ними протягом не менше 30 секунд.

Медик додав, що його команда провела експеримент і з'ясувала, що з допомогою "пшикалки" можна отримати три мл антисептика, якщо пшикати 27 разів, а цього не робить ніхто і ніколи".

лікар вже висловлювався про те, що медичні маски не захищають від зараження здорових людей, вони потрібні для запобігання поширення вірусу від хворих.

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