Метеозалежним людям в найближчі дні буде несолодко, адже на планету обрушаться магнітні бурі

Згідно з ранніми прогнозами, магнітні бурі повинні були накрити Україну приблизно 23 травня, але в NASA оновили прогноз, зазначивши, що магнітна буря почнеться вже сьогодні, 19 травня, і триватиме як мінімум день.

Геомагнітна обстановка погіршиться до вечора 19 травня. Найгірше метеозалежним людям буде вночі, приблизно до 9 ранку. Такий же удар повториться вночі 20 травня. Вже 21 травня буде легше. Незважаючи на те, що магнітна буря очікується, вона буде набагато слабкіше.

магнитные бури

Наголошується, що під час магнітних бур у людей можуть виникати проблеми з тиском, спостерігатися головні болі, болі в серці. Не рідкість – різка зміна настрою, пульсації у скронях.

Популярні новини зараз

Розрахунок пенсій по-новому: у Пенсійному фонді терміново повідомили про важливий нюанс

Розкрито пікантну правду про Анджеліну Джолі, топ яскравих фото: з ким зв'язався Бред Пітт

Російська Кардашьян виставила в камеру пишний бюст в непристойному бікіні: "Ух, яка бешкетниця"

"Притягнув з Києва молодицю": Пугачова прийшла в лють через роман Корольової, скандальні подробиці
Показати ще

Фахівці радять не засиджуватися біля телевізора і менше працювати. У дні магнітних бурь варто лягти раніше, попередньо провітривши спальню. Крім цього, потрібно стежити за харчуванням. В такі дні потрібно виключити з раціону каву і відмовитися від жирної їжі. Перевагу потрібно віддавати овочам і фруктам. Крім цього, потрібно пити більше води.

вода, пить

До речі, наприкінці травня на українців чекає ще один сильний спалах магнітних бурь. Орієнтовно вони вдарять по Землі 28-29 травня.

Нагадаємо, що весна вирує і приготувала українцям температурні гойдалки: "від дощів до +25".

Як повідомляла Politeka, супермісяць або Квіткова місяць: астрологи попередили українців про фатальну дату в травні.

Також Politeka писала, що астролог попередив, яка небезпека чекає українців в травні: "У цей період потрібно...".