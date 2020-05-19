Метеозалежним людям в найближчі дні буде несолодко, адже на планету обрушаться магнітні бурі

Згідно з ранніми прогнозами, магнітні бурі повинні були накрити Україну приблизно 23 травня, але в NASA оновили прогноз, зазначивши, що магнітна буря почнеться вже сьогодні, 19 травня, і триватиме як мінімум день.

Геомагнітна обстановка погіршиться до вечора 19 травня. Найгірше метеозалежним людям буде вночі, приблизно до 9 ранку. Такий же удар повториться вночі 20 травня. Вже 21 травня буде легше. Незважаючи на те, що магнітна буря очікується, вона буде набагато слабкіше.

Наголошується, що під час магнітних бур у людей можуть виникати проблеми з тиском, спостерігатися головні болі, болі в серці. Не рідкість – різка зміна настрою, пульсації у скронях.

Фахівці радять не засиджуватися біля телевізора і менше працювати. У дні магнітних бурь варто лягти раніше, попередньо провітривши спальню. Крім цього, потрібно стежити за харчуванням. В такі дні потрібно виключити з раціону каву і відмовитися від жирної їжі. Перевагу потрібно віддавати овочам і фруктам. Крім цього, потрібно пити більше води.

До речі, наприкінці травня на українців чекає ще один сильний спалах магнітних бурь. Орієнтовно вони вдарять по Землі 28-29 травня.

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