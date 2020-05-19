Карантинні обмеження в Україні змінять у бік ослаблення

Незважаючи на те, що карантин продовжено, але з 22 травня почнуть запуск громадського транспорту, а з 25 травня дозволять роботу дитсадків і метрополітену.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі одного з українських телеканалів.

Так нові правила передбачають:

рух міського та приміського наземного транспорту;

проведення спортивних змагань;

відкриття готелів без роботи ресторанів і басейнів (хостели поки залишаться закритими);

можливість проведення служб у храмах за умови не більше 1 людини на 10 кв. м релігійних споруд.

При цьому, що стосується проїзду в транспорті, то кількість пасажирів повинно відповідати місць для сидіння. Тобто, поки будуть їздити лише сидячі пасажири.

З 25 числа уряд дозволить роботу дитячих садків і роботу метрополітену в тих містах, де буде дозволяти епідеміологічна ситуація.

Шмигаль уточнив, що дані поправки повинні бути прийняті на засіданні уряду 20 травня.

Глава уряду пояснив, що модель адаптивного карантину — це модель, коли скасовуються обмеження, введені на рівні держави, але при цьому уряд працює спільно з місцевою владою, буде дивитися, відповідає епідеміологічна ситуація в регіоні критеріям Міністерства охорони здоров'я.

Українці активно коментують заяву прем'єра.

«Тільки сидячі місця, це буде взагалі повний пипец», «Якщо так зроблять, то квитки зростуть у 2 або 3 рази», «Зараз тільки сидячі місця можна, метро в збиток собі працювати не буде», «Економіку тепер довго будуть відновлювати», - пишуть в мережі.

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