Карантинні обмеження в Україні змінять у бік ослаблення
Незважаючи на те, що карантин продовжено, але з 22 травня почнуть запуск громадського транспорту, а з 25 травня дозволять роботу дитсадків і метрополітену.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі одного з українських телеканалів.
Так нові правила передбачають:
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- рух міського та приміського наземного транспорту;
- проведення спортивних змагань;
- відкриття готелів без роботи ресторанів і басейнів (хостели поки залишаться закритими);
- можливість проведення служб у храмах за умови не більше 1 людини на 10 кв. м релігійних споруд.
При цьому, що стосується проїзду в транспорті, то кількість пасажирів повинно відповідати місць для сидіння. Тобто, поки будуть їздити лише сидячі пасажири.
З 25 числа уряд дозволить роботу дитячих садків і роботу метрополітену в тих містах, де буде дозволяти епідеміологічна ситуація.
Шмигаль уточнив, що дані поправки повинні бути прийняті на засіданні уряду 20 травня.
Глава уряду пояснив, що модель адаптивного карантину — це модель, коли скасовуються обмеження, введені на рівні держави, але при цьому уряд працює спільно з місцевою владою, буде дивитися, відповідає епідеміологічна ситуація в регіоні критеріям Міністерства охорони здоров'я.
Українці активно коментують заяву прем'єра.
«Тільки сидячі місця, це буде взагалі повний пипец», «Якщо так зроблять, то квитки зростуть у 2 або 3 рази», «Зараз тільки сидячі місця можна, метро в збиток собі працювати не буде», «Економіку тепер довго будуть відновлювати», - пишуть в мережі.
Нагадаємо, карантин в Україні можуть продовжити до вересня, в Раді розкрили деталі.
Як повідомляла Politeka, "Укрзализныця" запускає поїзди: куди зможуть їздити українці, важливе уточнення.
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