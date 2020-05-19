Жителю Кременчука довелося самостійно оплачувати медикаменти під час лікування від "китайського" вірусу
Про це він розповів в інтерв'ю "Телеграфу".
За його словами, розповіді про безкоштовне лікування від вірусу - брехня.
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"Це брехня, не лікують нас безкоштовно, я сам все купував. У мене до лікарів претензій немає – спасибі, вилікували, але у них нічого немає! Вони мені говорили: "все, що у нас є, ми тобі даємо, а більше у нас немає", - зазначив він.
Також він заявив, що єдиним безкоштовним препаратом є пробіотик.
"Приносять список, йди купуй. У виписці ви самі почитайте, що мені давали, там всі ліки, які дружина купувала. Нам тільки пробіотик давали безкоштовно, це щоб ліки на шлунок не впливали. А "таміфлю", серрата, все інше купується за гроші", - розповів він.
варто відзначити, що хоч деякі препарати і внесені в список безкоштовних, але Сергію доводилося купувати за свій рахунок.
Раніше ми повідомляли, що керівник обласної лікарні в Дніпрі оголосила голодування з-за низьких зарплат.
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За словами Інеси Шевченка, з нею зв'язуються лікарі з усіх куточків країни і розповідають про проблему. Вона завоювала популярність кількома інтерв'ю і тепер відчуває відповідальність перед українцями.
Нагадаємо, у мережі розповіли про критичну ситуацію з епідемією в Одесі: "Втратимо всіх лікарів".
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