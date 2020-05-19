Жителю Кременчука довелося самостійно оплачувати медикаменти під час лікування від "китайського" вірусу

Про це він розповів в інтерв'ю "Телеграфу".

За його словами, розповіді про безкоштовне лікування від вірусу - брехня.

"Це брехня, не лікують нас безкоштовно, я сам все купував. У мене до лікарів претензій немає – спасибі, вилікували, але у них нічого немає! Вони мені говорили: "все, що у нас є, ми тобі даємо, а більше у нас немає", - зазначив він.

Також він заявив, що єдиним безкоштовним препаратом є пробіотик.



"Приносять список, йди купуй. У виписці ви самі почитайте, що мені давали, там всі ліки, які дружина купувала. Нам тільки пробіотик давали безкоштовно, це щоб ліки на шлунок не впливали. А "таміфлю", серрата, все інше купується за гроші", - розповів він.

варто відзначити, що хоч деякі препарати і внесені в список безкоштовних, але Сергію доводилося купувати за свій рахунок.

Раніше ми повідомляли, що керівник обласної лікарні в Дніпрі оголосила голодування з-за низьких зарплат.

Голова дніпровської реабілітаційної лікарні поскаржилася, що в багатьох медичних установах по всій Україні просто немає фінансування. Лікарі не отримують зарплати, навіть ті, хто бореться з епідемією китайського вірусу.

За словами Інеси Шевченка, з нею зв'язуються лікарі з усіх куточків країни і розповідають про проблему. Вона завоювала популярність кількома інтерв'ю і тепер відчуває відповідальність перед українцями.

Нагадаємо, у мережі розповіли про критичну ситуацію з епідемією в Одесі: "Втратимо всіх лікарів".

Як повідомляла Politeka, лікарі б'ють на сполох, насувається нова біда, про яку попереджав Комаровський.

Також Politeka писала, що головний санлікар Ляшко скипів через непокори українців: «Я б заборонив і закрив всі!».



