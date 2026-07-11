Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому відбувається відповідно до встановленої процедури.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому можуть розглянути після повторного звернення компанії «ЕКОСТАЙЛ» щодо перегляду вартості вивезення побутових відходів., передає видання Politeka

Відповідну пропозицію підприємство подало до виконавчого комітету міської ради 29 червня 2026 року.

У компанії пояснили, що потреба в оновленні розцінок виникла через суттєве здорожчання дизельного пального. Саме цей чинник значно впливає на собівартість надання послуги.

У разі схвалення проєкту мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть 89,45 гривні з однієї особи щомісяця. Для жителів приватного сектору запропонували суму 93,70 гривні. В обох випадках зростання перевищить два відсотки порівняно з чинною оплатою.

У міській раді зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому відбувається відповідно до встановленої процедури. Економічне обґрунтування та структуру розрахунків уже оприлюднили на офіційних ресурсах підприємства й органу місцевого самоврядування.

Жителі громади можуть висловити свої пропозиції або зауваження щодо запланованих змін. Прийом звернень триватиме з 3 до 9 липня включно. Документи приймають у письмовій формі та електронною поштою.

Після завершення громадського обговорення всі отримані матеріали опрацюють профільні фахівці. Лише тоді питання винесуть на засідання виконавчого комітету, який ухвалить остаточне рішення.

Якщо проєкт отримає підтримку, оновлені розцінки набудуть чинності після офіційного оприлюднення у встановленому порядку.

Джерело: fotoinform

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