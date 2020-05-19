Відома українська телеведуча Алла Мазур розповіла про успіхи в боротьбі з раком і повернення на роботу

Як повідомляє Politeka.net, журналістка поділилася новим постом в своєму Instagram. У ньому вона розповіла про те, що зараз відновлює сили після операції і вже планує повертатися в студію.

«Основна частина лікування позаду, прогнози хороші. До медиків звернулася вчасно - показала операція. Сили відновлюються. І можу нарешті повернутися до улюбленої справи) В команду ТСН-тижня: з якою не втрачали зв'язку ні на день. І в студію: де весь цей час були на інформаційній передовий мої улюблені колеги», - написала Мазур.

Вона подякувала всім за надану їй підтримку. За словами ведучої, це дуже допомогло їй у боротьбі з хворобою.

Крім того, журналістка звернулася до українців у зв'язку з карантином. Вона зауважила, що зараз всі відчувають себе втомленими від сформованої ситуації. Однак, за її словами, важливо пам'ятати про те, що вірус нікуди не зник.

«Хочу попросити вас про одну річ. Коли вирішуєте, чи одягати маску, йдучи в людне місце - згадайте. Поряд з тими, у кого вже оселився вірус, але ще себе не виявив, можуть виявитися люди з мінімальним імунітетом. Ті, хто ще лікується від онко. Або тільки нещодавно одужав. Ваші друзі і знайомі після операції. Або просто ослаблені. Для них зустріч із вірусом може стати фатальною… Для когось- це дійсно питання життя», - підсумувала Мазур.

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