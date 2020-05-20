Зірка радянського кіно Наталія Назарова зіткнулася з безгрошів'ям після того, як завершила кар'єру

Про це вона розповіла в ефірі ток-шоу Андрія Малахова, передає Politeka.net.

30 років тому з Наталією Назарової, яку полюбила навіть Людмила Гурченко, сталася трагедія: зловмисник напав на неї і вдарив її по голові важким предметом.

У актриси медики діагностували черепно-мозкову травму, а потім — шизофренію. Після пережитого нападу Наталія Назарова практично стала одиначкою і проживає в скромній однушке на околиці Москви.

«Їм на прасувальній дошці, бо стіл у мене завалений речами. Користуюся чавунним праскою. Нагріваю його і гладжу. Сусіди до мене не дуже добре ставляться. Коли у мене вдома багато речей, відчуваю себе королевою. Для багатьох це здасться мотлохом, а для мене вони — нова робота», - розповіла колишня актриса.

Назарова також зізналася, що після втрати роботи їй з мамою доводилося купувати обрізки свинини, щоб не померти з голоду.

«Моя кар'єра закінчилася дуже страшно. В театрі у мене різали взуття, мої годинник забрали. Коли я не прийшла на роботу, мене відрахували. Ми з мамою голодували, у нас не було грошей. Щоб не померти, ми купували дешеві обрізки свинини ними живилися», - з жахом згадує зірка радянського кіно.

Назарової-старшою не стало на початку нульових і з тих часів Наталя живе в повній самоті. Сусіди колишньої артистки побоюються, що жінка може стати жертвою чорних ріелторів.

«Я проводжу карантин за телевізором. Всі мої родичі не відповідають на дзвінки. В даній ситуації можу розраховувати тільки на себе. Не знаю, що зараз з колишнім чоловіком (театроведом В'ячеславом Обросовым). Я дуже помилилася в житті. Сім'ю я хотіла, а дітей ні, тому що весь мій час забирав театр. Після розлучення у мене були швидкоплинні романи. Заміж я більше так і не вийшла», резюмувала Наталія Назарова в ефірі програми Малахова.

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