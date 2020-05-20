Актор Павло Дерев'янко розповів, як відкинув пропозицію президента РФ Володимира Путіна

Артист, який зіграв у фільмі «Кварталу 95» «Ржевський проти Наполеона», в інтерв'ю YouTube-каналу «вДудь» заявив, що раніше йому пропонували стати довіреною особою президента Росії Володимира Путіна, але він вирішив відмовитися.

Дерев'янко заявив, що «кожен повинен займатися своєю справою».

Артист зазначив, що пропозицію стати довіреною особою президента РФ йому озвучили за телефону, подзвонив йому співробітник адміністрації президента. Актор відмовився, однак через тиждень дзвінок повторився. Дерев'янко знову сказав «немає».

«Чому я це зробив? Тому що це все не моє. Не треба мені це всі. Мені здається артист повинен займатися своєю справою», заявив актор.

Дерев'янко додав, що в разі згоди, йому потім довелося б в деяких випадках поступатися своєю совістю, оскільки він не згоден «з всім, що відбувається».

За цьому Дерев'янко висловив надію, що його відмова був сприйнятий «нормально».

Зазначимо, раніше актор заявляв про товариство з президентом України Володимиром Зеленським. Таку заяву він зробив, коментуючи заборону в Росії фільму «8 кращих побачень» виробництва студії «Квартал 95».

“Мені дуже неприємно від усього цього. З Володимиром ми старі товариші. І я в цій ситуації займаю жахливо звучить нейтральну позицію. Тому що точно знаю: правда десь посередині, і вона у кожного своя. Винні політики, а страждають люди, яких по обидві сторони зомбують телевізор і громадська думка, нав'язане кимось“, – говорив тоді актор.

Дерев'янко переконаний, що в цій ситуації винна пропаганда.

“Минулого літа я їздив в Одесу. Спілкувався з різними хлопцями, як-то випивали ввечері, і я побачив, які вони затяті українці. Вони допомагали своїй армії грошима, можливо, як і Володя Зеленський, і готові були сперечатися з кожним, хто не поділяв їх позицію. У них була своя правда, і вони були трошки на взводі! Брат мені каже: “Ти знаєш, як українці на Донбасі над нашими знущаються?“ Я відповідаю: “Наші теж всяке творять! Просто нам цього не показують!“ Все це жахливо! Я люблю Україну і досі не можу і не хочу з усім цим миритися!“ – заявив артист.

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