Російський режисер і актор Володимир Меньшов, нарешті, розповів про своє справжнє ставлення до України

Крім того, він розкрив своє бачення російсько-українських відносин. В одному з інтерв'ю 2016 року він заявив, що Росія ні в чому не винна, Україна знущається над професорами, вимагаючи знання державної мови, а грузини тільки й роблять, що ображають росіян, передає Обозреватель.

На його думку, Росія повинна була втручатися в справи України більш активно, адже за втрачені роки виявилося, що в нашій країні нібито створювалися антиросійські настрої, спрямовані на знищення "російського світу". При цьому він не розуміє, що такого Україні зробили росіяни.

"Нашою помилкою було те, що ми неактивно в українські процеси та справи втручалися. Сподівалися на те, що вони перебісяться. Розраховували на те, що пройде цей сплеск націоналізму, який стався у всіх радянських республіках, ці антиросійські настрої. Ми (Росія прим ред) не давали приводу для такої ненависті зі сторони України, щоб нам кричали: "Москаляку на гілляку". Що ми зробили не так, щоб перед ними бути виннними? ", - заявив він.

До всього іншого він в гніві за те, що грузини прагнуть вигнати росіян зі своєї території.

"Я пишаюся своїм народом, який при тому, що в нього нескінченно встромляються стріли, не перейнявся ненавистю. Ми легко пережили грузин і ніде не громили грузинські ресторани. Тому що там це відбувається. Там просто виживають росіян зі своєї території, всі перейшли на грузинську мову і перестали розуміти по-російську", - обурився режисер.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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