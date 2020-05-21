Верховна Рада в першому читанні прийняла закон, який дозволить без рішення суду розкривати квартири українців

Як передає Politeka.net, про це повідомила юрист Анна Маляр на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що норму несанкціоноване проникнення в житло для відключення комунальних послуг під стенограму вилучили із законопроекту, але вона все ще залишається в тексті на сайті ВР у статусі проголосований за основу.

"Ця новина стосується абсолютно всіх людей, які проживають у житлі, а не на вулиці. До вас тепер зможуть на законних підставах без вашої згоди і без санкції суду проникнути в житло для припинення надання комунальних послуг. Верховна Рада сьогодні це прийняла в першому читанні", - зазначила вона.

Також вона зазначила, що зараз в оселі українця можуть проникати несанкціоновано лише у невідкладних випадках, пов'язаних з необхідністю порятунку життя і здоров'я людей та/або майна, але депутати додали ще один нюанс.

"Депутати розширили сьогодні ці підстави несплатою комунальних послуг. Тобто, якщо ви заборгували і вирішили припинити надавати послуги, то група людей буде мати право без вашої згоди і без санкції суду просто зайти до вас в квартиру", - підкреслила юрист.

Більш того, в законопроекті нічого немає про збереження майна у разі проникнення у ваше житло або офіс, вашу приватне життя, про можливу шкоду здоров'ю, яка може бути заподіяна хворим дітям під час такого проникнення, зазначила юрист.



"Нічого немає про відповідальності за помилки в номері квартири і боржника, нічого немає про кількість осіб, які можуть таким чином проникнути.....У нормі про проникнення до вашого житла або офісу, взагалі, про вас і ваші права там нічого немає", - уклала вона.

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