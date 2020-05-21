Днями політик Олег Ляшко відсвяткував народження сина
Після цього лідер Радикальної партії вирішив зареєструватися в "TikTok", пише Politeka.net. Відео зі зверненням колишнього нардепа розлетілося по мережі. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
На кадрах усміхнений політик звернувся до інтернет-користувачів:
"Привіт! Ну що, скотиняки, не чекали? А я тут".
В одному з постів в Instagram припустили, що політик перебуває в нетверезому стані.
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"...🔸Головний "скотиняка" країни, мабуть, перепив на честь народження сина і вирішив зареєструватися в TikTok", - написали автори публікації.
За шість годин відео зібрало понад 8000 переглядів і коментарів. Людей обурило таке звернення.
"Посадити на все життя з конфіскацією . І у родичів все відібрати", "Позорище!!!", "Самі ви всі політики скотиняки найгірші не люди", "жаххх", "Він просто клоун", "Адмін страшно вирубай", "Красава💪", "До кого цікаво він так звертається до українського народу або до своєї сім'ї.....ГАНЬБА!!!!СКОТИНЯКА ВІН САМ!!!😂😂😂😢😢😢", "Звернення народного депутата до народу", "Скотиняки - це він до народу так звертається", "Сам скотиняка !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! "," Привіт, я хоч і не скотиняка, але ждала, не можна так про всіх людей, наприклад, мені ви дуже до вподоби!!! ", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Олег Ляшко розкрив, що хоча він повідомив про народження спадкоємця 17 травня, але ця радісна подія сталася днем раніше – 16 травня.
Політик зазначив, що його дружина Росіта взагалі не хотіла повідомляти про це.
"Вона у мене дуже-дуже така скромна...", - повідомив Ляшко.
Нагадаємо, дружина скандального Ляшко засвітилася в обіймах з іншим: «Сумно виглядаєте».
Як повідомляла Politeka, Ляшко нагадав про себе і про свою дружину Росите і дико осоромився, показові кадри.
Також Politeka писала, що обійми Ляшко з новим другом біля ялинки потрапили в кадр.