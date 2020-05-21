Днями політик Олег Ляшко відсвяткував народження сина

Після цього лідер Радикальної партії вирішив зареєструватися в "TikTok", пише Politeka.net. Відео зі зверненням колишнього нардепа розлетілося по мережі. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах усміхнений політик звернувся до інтернет-користувачів:

"Привіт! Ну що, скотиняки, не чекали? А я тут".

В одному з постів в Instagram припустили, що політик перебуває в нетверезому стані.

"...🔸Головний "скотиняка" країни, мабуть, перепив на честь народження сина і вирішив зареєструватися в TikTok", - написали автори публікації.

За шість годин відео зібрало понад 8000 переглядів і коментарів. Людей обурило таке звернення.

"Посадити на все життя з конфіскацією . І у родичів все відібрати", "Позорище!!!", "Самі ви всі політики скотиняки найгірші не люди", "жаххх", "Він просто клоун", "Адмін страшно вирубай", "Красава💪", "До кого цікаво він так звертається до українського народу або до своєї сім'ї.....ГАНЬБА!!!!СКОТИНЯКА ВІН САМ!!!😂😂😂😢😢😢", "Звернення народного депутата до народу", "Скотиняки - це він до народу так звертається", "Сам скотиняка !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! "," Привіт, я хоч і не скотиняка, але ждала, не можна так про всіх людей, наприклад, мені ви дуже до вподоби!!! ", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олег Ляшко розкрив, що хоча він повідомив про народження спадкоємця 17 травня, але ця радісна подія сталася днем раніше – 16 травня.

Політик зазначив, що його дружина Росіта взагалі не хотіла повідомляти про це.

"Вона у мене дуже-дуже така скромна...", - повідомив Ляшко.

Нагадаємо, дружина скандального Ляшко засвітилася в обіймах з іншим: «Сумно виглядаєте».

Як повідомляла Politeka, Ляшко нагадав про себе і про свою дружину Росите і дико осоромився, показові кадри.

Також Politeka писала, що обійми Ляшко з новим другом біля ялинки потрапили в кадр.