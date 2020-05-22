Українцям нагадали про те, чого не можна робити в день святого Миколая Чудотворця

22 травня християни відзначають день одного з найбільш шанованих святих. Його вважають чудотворцем, адже за життя він допомагав знедоленим і потопаючим, зціляв хворих від смертельних недуг, рятував від смерті немовлят і невинних людей. Після смерті Микола Чудотворець став покровителем дітей та моряків.

22 травня – день Літнього Миколая. В цей день перенесли мощі Чудотворця з Лікії у місто Бар, що в Італії.

В цей день віруючі за традицією надягають чисті і нові речі. Також у свято Літнього Миколая Чудотворця передбачається вмиватися ранковою росою, що допоможе на довгі роки зберегти красу і здоров'я. Крім того, в цей день дозволяється планувати весілля.

Проте, є і обмеження, які віруючим рекомендують не порушувати в день святого. Так, на Літнього Миколая заборонено:

використовувати колючі і ріжучі предмети. Виняток становить готування їжі і робота в городі;

стригти волосся і нігті;

вживати м'ясні, молочні та інші продукти тваринного походження;

займатися рукоділлям;

прати;

відмовляти в проханнях нужденним;

займатися ремонтними роботами.

Відзначимо, що пам'ять Миколи Чудотворця шанують навесні, влітку і взимку. У день народження святого – 11 серпня – святкують день Осіннього Миколи. А день його смерті – 19 грудня – вважається Зимовим Миколою.

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