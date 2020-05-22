В мережі розкритикували пропозицію прибрати пам'ятники учасникам Афганської війни



Нагадаємо, з цієї ідеї виступив журналіст і телеведучий Сергій Іванов.

За його словами, Афганська війна сильно нагадує те, що відбувається на Донбасі в наші дні, і є для України "безславної і ганебною сторінкою в історії, яка точно не заслуговує поваги і глорифікацію".

Українці не погодилися з таким думку, зазначивши, що не можна викреслювати пам'ять про загиблих солдатів, які йшли туди за наказом тієї влади.

"Ну чим ці хлопці не догодили? Вони постраждали через наших "правителів". АТОвці згодом теж будуть повалені? Схаменіться...", "Кому заважають ці пам'ятники, це минуле його не змінити! Люди загинули! Не по своїй волі йшли, за наказом Батьківщини! Тепер Батьківщина викреслює навіть пам'ять про загиблих хлопців! Гріш ціна такій Батьківщині!!!".

"Хлопці як прикро ганебно жити в державі, де нікого і нічого не цінують, змінюють закони конституції історію і для чого все це.", "Перш ніж таке пропонувати поговоріть зі своєю совістю, якщо вона у вас є", "Давайте і ветеранів ВВВ перестанемо згадувати, так - як Сталін з Гітлером був союзником до 41 року і розділив Польщу. Скоро і цей період історії піднімати будуть" . - писали користувачі мережі.

Нагадаємо, після Донецька окупанти присвоїли ім'я Сталіна ще одному великому місту.

Як повідомляла Politeka, "Донбас має увійти в Росію": Чичеріна наказала бойовикам помститися Україні.

Також Politeka писала, що в РФ раптово визнали "ЛНР" частиною України: що повідомляють канали пропагандистів.