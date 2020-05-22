Карантин в Україні з 22 травня ослабили, але не для всіх областей

Таке рішення прийняв Кабінет міністрів.

12 територій, за даними МОЗ, виявилися не готові перейти до другого етапу зняття карантинних обмежень:

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Місто Київ;

Київська область;

Луганська область;

Миколаївська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Хмельницька область;

Чернівецька область;

Закарпатська область.

Відновити автотранспортні пасажирські перевезення дозволили тільки в 13 регіонах зі сприятливим епідситуацією.

Там, з сьогоднішнього дня можна пасажирські перевезення автомобільним транспортом – міські, приміські, міжміські внутрішньообласні. Також запустили міжнародні автотранспортні пасажирські перевезення.

Автотранспортні пасажирські перевезення з 22 травня в Україні дозволили в наступних областях:

Вінницька область;

Івано-Франківська область;

Житомирська область;

Запорізька область;

Одеська область;

Кіровоградська область;

Херсонська область;

Тернопільська область;

Львівська область;

Сумська область;

Черкаська область;

Харківська область;

Чернігівська область.

Додамо також, сьогодні Україна переходить до адаптивної формі карантину.

Нова форма карантину означає, що обмежувальні заходи будуть поступово пом'якшуватись в залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

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