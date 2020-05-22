Карантин в Україні з 22 травня ослабили, але не для всіх областей
Таке рішення прийняв Кабінет міністрів.
12 територій, за даними МОЗ, виявилися не готові перейти до другого етапу зняття карантинних обмежень:
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Місто Київ;
- Київська область;
- Луганська область;
- Миколаївська область;
- Полтавська область;
- Рівненська область;
- Хмельницька область;
- Чернівецька область;
- Закарпатська область.
Відновити автотранспортні пасажирські перевезення дозволили тільки в 13 регіонах зі сприятливим епідситуацією.
Там, з сьогоднішнього дня можна пасажирські перевезення автомобільним транспортом – міські, приміські, міжміські внутрішньообласні. Також запустили міжнародні автотранспортні пасажирські перевезення.
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Автотранспортні пасажирські перевезення з 22 травня в Україні дозволили в наступних областях:
- Вінницька область;
- Івано-Франківська область;
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Одеська область;
- Кіровоградська область;
- Херсонська область;
- Тернопільська область;
- Львівська область;
- Сумська область;
- Черкаська область;
- Харківська область;
- Чернігівська область.
Додамо також, сьогодні Україна переходить до адаптивної формі карантину.
Нова форма карантину означає, що обмежувальні заходи будуть поступово пом'якшуватись в залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.
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