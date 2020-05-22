Карантин в Україні з 22 травня ослабили, але не для всіх областей

Таке рішення прийняв Кабінет міністрів.

12 територій, за даними МОЗ, виявилися не готові перейти до другого етапу зняття карантинних обмежень:

  • Волинська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Місто Київ;
  • Київська область;
  • Луганська область;
  • Миколаївська область;
  • Полтавська область;
  • Рівненська область;
  • Хмельницька область;
  • Чернівецька область;
  • Закарпатська область.

Відновити автотранспортні пасажирські перевезення дозволили тільки в 13 регіонах зі сприятливим епідситуацією.

Там, з сьогоднішнього дня можна пасажирські перевезення автомобільним транспортом – міські, приміські, міжміські внутрішньообласні. Також запустили міжнародні автотранспортні пасажирські перевезення.

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Автотранспортні пасажирські перевезення з 22 травня в Україні дозволили в наступних областях:

  • Вінницька область;
  • Івано-Франківська область;
  • Житомирська область;
  • Запорізька область;
  • Одеська область;
  • Кіровоградська область;
  • Херсонська область;
  • Тернопільська область;
  • Львівська область;
  • Сумська область;
  • Черкаська область;
  • Харківська область;
  • Чернігівська область.

Додамо також, сьогодні Україна переходить до адаптивної формі карантину.

Нова форма карантину означає, що обмежувальні заходи будуть поступово пом'якшуватись в залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

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