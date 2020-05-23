На даний момент немає ніяких доказів ефективності препарату "Амізон" у лікуванні будь-яких вірусів

Тому багато запитань викликає рішення Міністерства охорони здоров'я України про початок клінічних досліджень цього препарату на українських пацієнтах, хворих на коронавірус, пише NewsOne.

Про це заявив доктор фізико-математичних наук за спеціальністю "біофізика", провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України та стипендіат Марії Кюрі в Університеті Бургонь-Франш-Комте (Франція) Семен Єсилевський.

"Це препарат, який на пострадянському просторі піарять як "противірусне" вже, напевно, років двадцять і який за цей час жодного разу не пройшов нормальних клінічних випробувань і не показав ніякої зрозумілої противірусної активності ніде і ніколи. За всіма ознаками це звичайний доморощений фуфломіцин", - підкреслив відомий вчений.

Єсилевський пояснив, що дослідження in vitro для "Амізону" проводилося силами самого виробника і не може вважатися повністю незаангажованим. За його словами, головна проблема всіх робіт по таких препаратах у тому, що вони з самого початку покликані "натягнути сову на глобус". Препарат не має жодної вираженої дії у клініці. Його намагаються застосовувати проти грипу вже десятиліттями, але ніякого значущого ефекту від "Амізону" немає, передає Знай.

"Якщо якийсь доморощений препарат існує вже десятиліттями, давно схвалений до застосування в містечкових протоколах, але за весь цей час так і не був по-людськи досліджений з публікаціями в солідних журналах і з нормальними клінічними випробуваннями, то це практично гарантовано фуфломіцин", - додав Єсилевський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що компанії "Фармак" вдалося домогтися рішення МОЗ про клінічні дослідження "Амізону" на українських пацієнтах, заражених коронавірусом.