Чемпіонка України з боксу і боєць змішаних єдиноборств (ММА) Олена Колесник обурилася ситуацією в країні

Слова спортсменки передає Обозреватель.

"Мої друзі і родичі [в шоці] від ситуації в країні, від неможливості працювати, сплачувати комунальні послуги, купувати їжу. Мені буде 30 років в цьому році. Чому мої друзі повинні їхати за кордон, щоб підтирати літній, хоч і, можливо, милому, європейцеві жопу, копати полуницю в країнах Європи", - гнівно заявила вона.

Не обійшла вона стороною і ситуацію з пандемією в світі.

"Моя ситуація наступна: як і багато українців, я не маю можливості повернутися додому. Державні діячі пропонують спеціальні рейси за спеціальними цінами. Тут задаєш собі питання: «Що мені продати спеціально – душу дияволу або нирку, щоб виїхати за 750 або 800 євро додому?» І спецрейс був тільки один за весь час. Але мова не про це. Кожен повинен займатися своєю справою і намагатися робити це якісно", - зазначила вона.

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Так, він порівняв Україну з руїною і заявив, що в такому стані її навіть не пам'ятає.

Крім того, положення країни зараз нагадує той історичний період, в якому вона була після смерті гетьмана Богдана Хмельницького.

"Те, що відбувається зараз - це руїна. Це така ж руїна, яка сталася після смерті Богдана Хмельницького. Це другий Голодомор, тому що я кожен день зі свого балкону бачу бомжів, старих людей, так сказати, які в сміттєвих ящиках шукають їжу. Такого не було ні за радянської влади, ні навіть у важкі перші роки незалежності України - прим. ред.), 90-е роки. Це ніхто не враховує, але дуже багато людей вмирають від голоду", - заявив він.

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