На 24 травня українцям потрібно готувати парасольки і теплий одяг

Як повідомляє Politeka.net, синоптик Наталка Діденко опублікувала свіжий прогноз погоди на своїй сторінці в Facebook.

У неділю Україну накриє атмосферний фронт із західної Європи, який викликає рясні дощі в західних областях. Рясні опади можливі також у Вінницькій та Одеській областях, трохи сухіше буде в східних регіонах.

Згідно з прогнозом, вздовж смуги Чернігів-Київ-Черкаси-Кропивницький з районами до Миколаївської області вдень опадів не передбачається, а от увечері і вночі повинні пройти фронтальні дощі.

В ніч на 24 травня очікується температура + 2 + 9 градусів, при цьому північні і центральні області можуть накрити заморозки. Вдень погода буде трохи тепліше: + 11 + 15 градусів, а на півдні і сході: від +13 до + 18 градусів.

У Києві буде сонячно і прохолодно. Вдень сильних дощів не передбачається, проте до вечора атмосферний фронт із заходу накриє і столицю. Вночі прогнозують 3 + 6 градусів, а вдень - до +14 градусів.

Наталка Діденко передбачає, що вся наступний тиждень буде прохолодною, лише 27-28 травня може потеплішати на пару градусів. На наступних вихідних, швидше за все, погода знову зіпсується і буде псувати українцям настрій до самого літа.

Нагадаємо, погода знову розбушувалася, грозові дощі і +23 зведуть українців з розуму.

Як повідомляла Politeka, атмосферні фронти потрепают Україну, погода готує нове випробування.