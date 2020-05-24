Надія Савченко оскандалилася появою на російському телебаченні
Колишній народний депутат України несподівано вирішила дати інтерв'ю російському пропагандистському каналу «НТВ». Воно вийде в ефір у програмі «Нові російські сенсації». Цікаво, що в анонсі самого телеканалу Савченко назвали «вбивцею».
«Надія Савченко — вбивця, яку зробили героєм України, а потім ворогом народу, — дала перше велике інтерв'ю російському телеканалу. У неділю воно вийде в ефір НТВ в програмі "Нові російські сенсації". В подарунок Савченко Володимиру Зеленському до річниці його президентства», - йдеться в повідомленні на сайті «НТВ».
«Я знаю, як ви працюєте. Я буду говорити по темі, яку ми визначили, і я буду говорити українською мовою», - каже Савченко в короткому уривку інтерв'ю, який показали в анонсі.
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У мережі вважають, що це інтерв'ю стало відповіддю на скандальні бесіди українського журналіста Дмитра Гордона з терористом Ігорем Гіркіним і зрадницею України Наталією Поклонською.
«Симетрична відповідь на Гіркіна від російського НТВ. Сподіваюся, Надя не продешевила з цінником свого інтерв'ю», - йдеться в публікації телеграм-каналі Ivko.Live.
Відзначимо, що раніше Савченко досить різко розкритикувала прес-конференцію президента Володимира Зеленського з нагоди річниці його правління. За її словами, голова держави наговорив «багато порожніх, дурних і неправдивих речей».
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