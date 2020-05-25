Погода не радує українців теплом, незважаючи на наближення календарного літа, і в найближчі дні ситуація зміниться не особливо

По всій країні очікуються дощі та грози, температура повітря трохи підвищиться, прогнозує Укргідрометцентр. Дату приходу в Україну справжнього тепла назвала синоптик Наталка Діденко.

У цілому, українців чекають стрибки температури, які можуть позначитися на самопочутті, і стати справжнім ударом для метеочутливих людей.

У понеділок, 25 травня, дощі очікуються на всій території України, крім Харківської, Донецької і Луганської областей.

Температура повітря вдень на більшій частині території - 14-17° тепла, в південних областях - 18-21°.

У вівторок, 26 травня, по всій території України пройдуть дощі і грози. Температура повітря вночі 5-10°, вдень 13-16°, у південних областях до 19° тепла.

27 травня на більшій частині території так само дощі і грози, однак в Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і в Криму опадів не очікується.

"Невелике потепління можна чекати з середовища... Якщо серйозно, більш відчутне тепло прийде в Україну з 1 по 7 червня. Проте не впевнена, чи будуть всі задоволені", – додала Діденко.

Так, як показує прогноз Укргідрометцентру, температура повітря вдень підвищиться – на більшості території 17-20°.

У четвер, 28 травня, в східних і південних областях до 24° тепла. На всій території України дощі, місцями з грозами.

29 травня дощів не прогнозується в Луганській області та у Криму. На решті території дощі, місцями з грозами.

Температура в західних областях 13-17°, у центральних і північних - 17-21°, на сході і півдні України до 22-24° тепла.

Діденко зазначила, що червень принесе в Україну справжнє літнє тепло - 4 числа повітря прогріється до плюс 28 градусів.

Разом з тим, кінець весни і початок літа в Україні будуть дощовими, місцями з грозами.

Такі різкі коливання температури і дощова погода може викликати сонливість у метеочутливих людей, попередила синоптик.

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