Стало відомо, як нинішній президент Володимир Зеленський познайомився з російським музикантом Валерієм Сюткіним в далеких 90-их

Гучну заяву артист, якому заборонений в'їзд на територію України, зробив в ефірі російського каналу, передає Politeka.net.

За його словами, перше знайомство відбулося під час виступу колективу "Браво" в Києві у 1991 році.

Також стало відомо, чому Володимир Зеленський, ще не будучи президентом України, часто запрошував Валерія Сюткіна виступати у "Вечірньому кварталі".

"Ексклюзив. Нинішній президент дружньої держави Україна, запрошуючи мене як людини, який грав для "Кварталу 95" кілька разів поспіль, відкрив мені секрет. Каже: "А знаєте, Валерій Миладович, чому саме ви граєте для нас?" Я кажу: ні. "91-й рік, концертний зал "Україна", мегааншлаги групи "Браво", і ми, скромні студенти, які приїхали до Києва з іншого міста України, і я вас попросив: проведіть нас, будь ласка, на концерт.

І ви сказали: скільки вас? І я, опустивши очі, сказав: двадцять чоловік. І ви сказали: ну гаразд, хлопців, тільки ведіть себе інтелігентно в проході. І ви нас провели, і ми танцювали. А після концерту прийшли подякувати вам, і вам хтось із захоплених глядачів подарував пляшку самогону п'ять літрів. І ви розлили на всіх, і на нас двадцять теж". Він каже: цього я не забуду. Як мені здається, почав потихеньку забувати", - поділився спогадами в ефірі заборонений російський музикант Валерій Сюткін.

"Людина-м**ило", "Що за маячня? 13 років студент?", "Що за пурга? Зеленському в 1991 році максимум 13 років! Студент, самогон? Валерій, Ви що споювали неповнолітніх?", - зловили українці Сюткина на брехня.

Раніше ми розповідали, як Валерій Сюткін оскандалився заявою на адресу України. За його словами, в зараз в Україні «не час для гастролей нормальних людей».

Подібну заяву Валерій Сюткін зробив після того, як СБУ заборонила йому в'їзд на територію нашої країни.

"Це їх проблеми, не мої. Вони, власне, самі оголосили концерт, самі підняли шум і самі заборонили. Це, знаєте, називається «самообслуговування». Мене ніхто не запрошував, я ні з ким договору не підписував. Ну заборонили і заборонили. Не я перший, не я останній", - гнівно заявив музикант.

Нагадаємо, Сюткін поплатився за висловлювання про Україну

Як повідомляла Politeka, Валерій Сюткін, який підтримав анексію Криму в 2014 році, захотів в Україну.

Також Politeka писала, що Панін оскандалився заявою про Україну, його хочуть позбавити самого сокровенного.