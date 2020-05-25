Професор Володимир Корсунов розповів про катастрофічну ситуацію, яка склалася в Харківській інфекційній лікарні

Як передає Politeka.net, відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Лікар стверджує, що серед медичного персоналу величезна кількість заражених "китайським" вірусом.

"Сьогодні був на консиліумі у ВІТ Обласної інфекційної клінічної лікарні, оглядав завідуючу одного з відділень, яка потрапила до ВІТ з двобічною пневмонією та позитивним тестом. Хворіє директор, заступник директора з медичної частини, завідувач ВІТ, три анестезіологи та купа лікарів, медичних сестер, молодшого персоналу! Щодня звільняються співробітники!", - повідомив він.

Більш того, лікарня уже місяць завантажена на 100 і більше відсотків.

"Обстановка в лікарні на межі вибуху! Злочинний обласний департамент охорони здоров'я населена зеленими гоблінами мовчить і цинічно висміює лікарів. Таке відбувається в зеленій Україні", - зазначив він.

Також він попередив про наслідки, які чекаю городян.

"Я звертаюся до всіх тих, які не носять маски в супермаркетах і магазинах, хто з 25.05 зануриться в метро - лікувати Вас буде нікому!", - зазначив він.

За словами професора, для завідувача відділенням, збирають кошти всій лікарнею.

"Ось таке життя насправді - воно зовсім не відповідає рапортами української влади, на яких, я вважаю, чекає новий майдан і коліївщина!", - заключив він.

Раніше в мережі показали фото з лікарні №31 в Харкові.

На знімках – палата з зношеним лінолеумом, тріщини і обсипана штукатурка під старої залізної ліжком. Але найбільше вражає «туалет», який представляє собою стілець без спинки з діркою, обтягнутий медичної пелюшкою, під яким стоїть відро.

Нагадаємо, харків'янам наочно показали наслідки масових гулянь.

Як повідомляла Politeka, вірус з Китаю з новою силою обрушився на харківських медиків.

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