Колишній генеральний директор і співзасновник компанії "Квартал-Концерт", а нині депутат Верховної Ради Максим Ткаченко висловився про гастролюючих в РФ артистів

Свій коментар він дав в інтерв'ю "Гордону" в 2016 році, коли ще не був політиком.

"Важким був 2014 рік – усіх охопила паніка, концерти часто скасовували. У 2015-му ми поступово почали виходити з цього стану. Мені здається, концертів у країні стало навіть більше, ніж до 2014 року", - зазначив він.









Крім того, він висловився і про концертної діяльності Ані Лорак.

"В Україні точно вона не наш герой. Вона, безумовно, талановита співачка, яка зробила для України чимало. Але обставини склалися таким чином, що її концерти в Україні проводити неможливо", - зазначив продюсер.

За його словами, нічого не заважає українським артистам виступати на батьківщині, замість РФ.



"Взагалі, я не розумію артистів, які кажуть, що в Україні немає роботи, і тому їдуть або хочуть їхати в РФ. За рік ми провели 95 концертів Тіни Кароль. До речі, з гастрольним туром Тіни ми йдемо на рекорд – проїхали 75 міст України з гастролями", - зазначив він.

До цього ми писали, що співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Москві, висловилася про ситуацію на батьківщині. За її словами, Україна зараз нагадує "хвору матір" і вона не побачила нічого поганого в тому, що виступає в Росії.

Нагадаємо, Лорак заступилася за своїх "російських друзів".

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