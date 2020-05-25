Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан відвідав Київський зоопарк, де у нього виник конфлікт з козою
Відповідне відео в Facebook опублікував журналіст Роман Сухан. (Щоб подивитися – просролльте вниз)
Події відбувалося в контактному залі зоопарку, де всі бажаючі можуть погодувати і погладити тварин. Під час такого спілкування коза вихопила цілий стакан з овочами у дитини. У цей момент біля самої огорожі вольєру стояв і Богдан вона схопив цапа за вухо і почав тягнути зі словами «віддай, віддай». Потім екс-глава ВП вдарив тварину по голові зі словами "Козлин ти погана". При цьому, коли стаканчик Богдан все ж таки відвоював у тварини і частування впало на землю, дитина розплакався.
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Далі Богдан спробував прокатати на інший козі свого песика, якого тримав у руках, але це йому не вдалося.
На відео також можна помітити, що Богдан, як і більшість відвідувачів зоопарку, серед яких багато дітей, знехтували засобами індивідуального захисту, багато з них без масок. Соціальної дистанції також ніхто не дотримується.
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