Дефіцит овочів в Вінницькій області ускладнився через стрімке скорочення запасів минулорічної білоголової капусти та підвищення вартості на внутрішніх торгових майданчиках, повідомляє Politeka.

Аналітичні дані EastFruit свідчать про різке прискорення зростання відпускних розцінок наприкінці минулого тижня. Кілограм старої продукції нині оцінюється у межах 8–15 гривень.

Порівняно з попереднім періодом, показники піднялися майже на три чверті. Причиною називають завершення сезонної реалізації у більшості господарств.

Запаси на складах стрімко скорочуються. На ринку залишилися лише поодинокі партії нового збору, які надходять від окремих виробників.

Попит при цьому залишається сталим, що підтримує високий рівень вартості та не дозволяє швидкого зниження.

У цьому контексті дефіцит овочів в Вінницькій області стає наслідком загального виснаження запасів і переходу між врожайними циклами в агросекторі.

Фахівці зазначають, що навіть із нинішнім підвищенням продукт усе ще дешевший, ніж у аналогічний період минулого року приблизно на дві третини.

Ринкові експерти не виключають подальшого підняття вартості через обмежену пропозицію та повільне надходження нових партій.

Додатково спостерігаються зміни у сегменті молочної продукції, де також фіксують скорочення доступних обсягів і потенційне підвищення розцінок восени.

Прогнози свідчать про можливе збільшення вартості на 15–25% залежно від витрат виробничих підприємств і загальної кон’юнктури.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від темпів нового збору та швидкості поповнення товарних запасів на ринку.

Джерело: mind.ua

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