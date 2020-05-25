Мінрегіон представив законопроект, завдяки якому збираються зносити будинки по всій Україні

Як повідомляє Politeka.net, експерти вказали підводні камені нововведень виданню "Сегодня".

За даними Держстату, в січні 2019 року в Україні налічувалося 4,31 млн квадратних метрів старого та аварійного житла. Експерт у сфері девелопменту та будівництва Назар Бенч заявляє, що в країні налічується близько 45 тисяч будинків, зношених на 61%-80%, і 17 тисяч будинків, де небезпечно перебувати людям. В більшості своїй - хрущовки.

Новий закон перекладає більшу частину робіт по знесенню на місцеві влади. Їм доведеться визначати стан будинків і вирішувати, чи необхідна реконструкція. Крім того, вони будуть складати плани і створювати фонди фінансування.

Автори документа прописали, що для реконструкції багатоквартирних будинків необхідно провести збори власників квартир. На реконструкцію, в тому числі і на знесення, повинні погодитися власники, чия сумарна площа перевищує 75% від загальної.

Економіст Олександр Хмелевський відзначає, що новий закон усуває деякі недоліки попереднього, але і він неідеальний. Зокрема, забудовникам буде невигідно використовувати вивільнені ділянки після реконструкції.

"Незрозуміло, куди будуть відселяти жителів. Спочатку забудовник повинен побудувати за власні кошти житло, відселити туди мешканців будинку, що підлягає реконструкції, а потім вже здійснювати реконструкцію", - зазначив експерт. - "Така процедура потребуватиме додаткових коштів забудовника і ставить під сумнів прибутковість проекту. Адже фактично доведеться будувати два будинки, а квартири можна буде продати лише в одному".

Ще один мінус законопроекту - не прописана процедура проведення конкурсу для забудовників. Це загрожує розгулом корупції і махінації в будівельній сфері, вважає голова Національної української асоціації житла Діана Гранцева.

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