Безстрашні пухнастики допомагають українським бійцям нести службу на Донбасі

Так, на сторінці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" поділилися зворушливими знімками чотирилапих улюбленців, передає Politeka.net.

"Пухнасті і вусаті побратими вдень і вночі допомагають холодноярцям нести службу на передовій!", - йдеться у підписі до фото.

Розчулені українці кинулися коментувати кадри, на яких показано, як тварини звикли жити поруч з бійцями в окопах.

"Трошки затишку і такого добра, якого так не вистачає Там🥰"

"бойові котики😸"

"Бережи вас бог хлопці"

"Перемоги вам!"

Військові кажуть, що на всіх блокпостах та укріпленнях в зоні ООС є коти. Вони ловлять мишей, попереджають про небезпеку і допомагають бійцям.

«Вони приходили самі. Тому що ще довіряли людям. Ми їх приймали, тому що нам не вистачало їх вірності, м'якості, ласки. Такий симбіоз – кожен отримував необхідне. Вони – господарів і їжу, ми – зниження стресу, розслаблення, спокій. Вони приходили самі. Як прийшли і раніше, десятки тисяч років тому», – розповідають військові.

Раніше ми повідомляли, ВСУ дали потужну відсіч озброєним формуванням Росії, які вдалися до масованої атаки на Донбасі і 12 раз обстріляли позиції українських військових станом на ранок 25 травня 2020.

За даними розвідки, у ворога великі втрати - воїни ВСУ знищили двох російських окупантів і не менше двох поранили. При цьому ні один український захисних не постраждав, повідомляє прес-центр ООС.

Також зазначається, що бойовики взяли в оточення мирних жителів на Донбасі, розмістивши артилерійські системи поряд з житловими будинками, звідки вели вогонь по українських позиціях.

"Своїми діями ворог не тільки створював безпосередню загрозу для місцевих жителів, але і показав, як "вміло" російські найманці вміють ховатися за спинами дітей і жінок", – йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

Нагадаємо, Україна втратила легендарного комбата, за життя його побратимів йде боротьба.

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