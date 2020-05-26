Україна готова до третього етапу ослаблення карантину

Вже з 1 червня на українців чекає ряд послаблень, на роботу зможуть повернутися працівники сфери обслуговування, а також персонал, задіяний в залізничних і автомобільних перевезеннях.

Як повідомив під час брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, з 1 червня в Україні відновлять роботу спортзали й басейни. Також відновляться міжобласні перевезення залізничним і автомобільним транспортом. Дозволять заняття в групах не більше 10 осіб. Це дозволить відновити роботу багатьом курсам, а також автошколам. Правда, для старту третього етапу повинні бути досягнуті деякі індикатори епідеміологічної ситуації.

В найближчі кілька днів МОЗ розповість, яких правил повинні дотримуватися спортзали й басейни, щоб почати роботу.

Глава МОЗ Максим Степанов, в свою чергу, заявив, що з 1 червня ми не зможемо повноцінно відвідувати ресторани та інші заклади громадського харчування. Їх повноцінна робота можлива не раніше 10 червня. У міністерстві зазначили, що епідеміологічна ситуація на даний момент не дозволяє повністю відновити роботу кафе.

Крім цього, поки що немає дозволу на запуск дитячих таборів. Їх роботу дозволять на останньому етапі виходу з карантину.

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