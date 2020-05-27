Українці масово кинулися на заробітки в Польщу, влаштувавши колапс на кордоні

Величезні черги вишикувалися на пішому переході «Шегині-Медика» на кордоні України з Польщею, через який українські заробітчани буквально ломляться на заробітки в Європу. Про колапс на кордоні повідомляє Апостроф з посиланням на ЗМІ.

Кожен день кількість людей, бажаючих виїхати в Польщу тільки збільшується. Через пропускні здібності пункту тисячі українців змушені стояти в чергах мінімум на 5-6 годин. Втомлені люди буквально штурмують кордон.

Пройти через пункт пропуску можна безкоштовно, а ось проїзд на авто обійдеться у 50-100 доларів. Польські прикордонники суворо оглядають всі особисті речі пішоходів і перевіряють їхні документи.

За минулі вихідні через пункт пропуску пройшли більше чотирьох з половиною тисяч осіб. Один з українців розповів, що польські прикордонники розділяють українців на групи по 5-10 чоловік, а потім їм вимірюють температуру і уточнюють адресу проходження карантину для тих, хто їде на заробітки. Крім того, багаж відправляється на стандартну перевірку.

Раніше ми повідомляли, що закриті в зв'язку з карантином кордону можуть відкрити після 15 червня. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Він зазначив, що відкриття кордонів України буде синхронізуватися з європейськими країнами.

"У нас кордон на виїзд в Європу відкритий. Тільки вас не пустять. Ви можете прийти, наші прикордонники скажуть: "ідіть", але ви поцілуєте шлагбаум в Польщі або десь ще", - зазначив Геращенко.

Нагадаємо, ЄС прийняв радикальне рішення, українцям назвали дату відкриття кордонів.

Як повідомляла Politeka, новий штурм кордону України, з'явилося термінове звернення: "Близько 200 тисяч...".

Також Politeka писала, що українці пішли на відпочинок, номери розкуплені: де буде спалах епідемії після травневих.