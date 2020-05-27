На Україну обрушилася аномальна негода з сильними зливами і градом

Відразу кілька міст постраждали від граду, передає Politeka.net. Кадри аномалії з'явилися на одному з Телеграм-каналів міста Чернівці, а також у соцмережах жителів Луцька.

Як стало відомо, град став засипати українські міста в середу, 27 травня. Він був таким сильним, що люди змогли загрібати його рукою. Злива не припиняючись йшла кілька годин, в результаті чого деякі вулиці були затоплені, а транспорт паралізованим.

Багато автомобілів постраждали не тільки від потопу, але і від граду розміром з ягоду. Як розповідають очевидці на одному з відео, вони ледве встигли заховати машину під навіс перед тим, як розпочався сильний град. На одному з відео видно, як град сильно тарабанить по даху одного з будинків, який ледь витримує натиск стихії.

Схожа ситуація і в Луцьку. Правда, там град не такий сильний, але вельми відчутний.

Варто відзначити, що в четвер, 28 травня, по всій Україні будуть йти сильні дощі, місцями зливи з грозами та градом. У Полтавській, Харківській, Чернігівській, Черкаській і Кіровоградській областях у зв'язку з цим оголосили штормове попередження. Відзначається, що така погода триватиме до кінця тижня.

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