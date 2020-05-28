В Укрзалізниці уточнили нові правила поїздок в рамках ослаблення карантину

З 1 червня в Україні відновиться залізничне сполучення, яке було припинено у зв'язку з пандемією небезпечного китайського вірусу. Вже з 27 травня Укрзалізниця почала продавати квитки на перші 29 поїздів.

При цьому в компанії відразу попередили про те, що незважаючи на ослаблення карантину, для пасажирів будуть існувати деякі обмеження. Так, людей не будуть пускати в вагони без захисних масок. Крім того, під час перевірки документів людей будуть обов'язково вимірювати температуру.

В компанії опублікували повний список нових правил поїздок:

Провідників забезпечать засобами індивідуального захисту, а у вагонах будуть проводити санобробку до рейсу і після;

Провідники будуть щогодини проводити прибирання: мити санвузли, підлогу в салоні вагона, протирати поручні, дверні ручки, кнопки;

У кожному вагоні будуть встановлені санітайзери;

Пасажирам не будуть пропонувати напої та кондитерські вироби, а окріп буде наливатися виключно у власний посуд пасажирів;

В одному купе буде знаходитися не більше двох чоловік;

Крім дезінфекції вагонів, буде посилена обробка постільної білизни під час прання;

Пасажирів закликають якомога менше пересуватися по вагонах;

Приміщення на вокзалах також будуть прибиратися частіше;

Перед залізничними касами з'явиться спеціальна розмітка для дотримання соціальної дистанції, людям будуть нагадувати про правила перебування у приміщеннях вокзалів.

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