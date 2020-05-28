В Укрзалізниці уточнили нові правила поїздок в рамках ослаблення карантину
З 1 червня в Україні відновиться залізничне сполучення, яке було припинено у зв'язку з пандемією небезпечного китайського вірусу. Вже з 27 травня Укрзалізниця почала продавати квитки на перші 29 поїздів.
При цьому в компанії відразу попередили про те, що незважаючи на ослаблення карантину, для пасажирів будуть існувати деякі обмеження. Так, людей не будуть пускати в вагони без захисних масок. Крім того, під час перевірки документів людей будуть обов'язково вимірювати температуру.
В компанії опублікували повний список нових правил поїздок:
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- Провідників забезпечать засобами індивідуального захисту, а у вагонах будуть проводити санобробку до рейсу і після;
- Провідники будуть щогодини проводити прибирання: мити санвузли, підлогу в салоні вагона, протирати поручні, дверні ручки, кнопки;
- У кожному вагоні будуть встановлені санітайзери;
- Пасажирам не будуть пропонувати напої та кондитерські вироби, а окріп буде наливатися виключно у власний посуд пасажирів;
- В одному купе буде знаходитися не більше двох чоловік;
- Крім дезінфекції вагонів, буде посилена обробка постільної білизни під час прання;
- Пасажирів закликають якомога менше пересуватися по вагонах;
- Приміщення на вокзалах також будуть прибиратися частіше;
- Перед залізничними касами з'явиться спеціальна розмітка для дотримання соціальної дистанції, людям будуть нагадувати про правила перебування у приміщеннях вокзалів.
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