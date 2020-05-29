Резервістів за порушення правил військового обліку хочуть суворо карати в фінансовому плані

Про це пише Politeka.net.

Законопроект про суттєве збільшення штрафів вніс і зареєстрував у Раді президент Володимир Зеленський.

Зокрема, глава держави пропонує штрафувати українських резервістів за порушення правил військового обліку та стягувати з них штрафи в розмірі від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів.

З урахуванням того, що такий мінімум становить для адміністративних порушень 1051 гривню (половину прожиткового мінімуму), то суми штрафів досягнуто величезного розміру: від 30 до 50 тисяч гривень.

У законопроекті сказано, що за повторне порушення в особливий період передбачені штрафи про 100 неоподатковуваних податком мінімумів (до 100 тисяч гривень). А порушення законодавства про оборону потягне за собою штраф у розмірі до 500 тисяч гривень.

При втраті військово-облікових документів або їх навмисне псування українських резервістів можуть покарати штрафом до 100 тисяч гривень.

Раніше ми розповідали про те, що з 1 червня буде запущена система автоматичної відеофіксації порушень ПДР.

Відзначається, що спочатку будуть фіксуватися тільки факти перевищення швидкості. Потім список порушень розшириться - проїзд на "червоне світло", порушення правил зупинки, стоянки, виїзд на смугу руху громадського транспорту, тротуари або зустрічну смугу.

Що стосується розміру штрафів, то картина наступна. У у разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 20 км/год, але не більше 50 км/год - 255 гривень.

При перевищенні встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 50 км/год - 510 гривень.

Держава зменшить розмір штрафу на 50% за умови, якщо він буде сплачено протягом 10 банківських днів з моменту отримання ухвали.

Нагадаємо, порушникам ПДР приготували сюрприз на дорогах.

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