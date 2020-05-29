Враховуючи ослаблення карантину, запуск транспорту і вихід більшості українців на роботу, міністр охорони здоров'я Максим Степанов зробив важливу заяву

Так, згідно з постановою уряду, люди з груп ризику, в тому числі старше 60 років, повинні перебувати на самоізоляції. Але під час брифінгу 29 травня голова МОЗ Степанов назвав деякі винятки.

Не всі, хто старше шістдесяти років, змушені сидіти вдома - на деяких постанова не поширюється.

"Є винятки, які стосуються перш за все тих, хто працює в органах державної влади, місцевого самоврядування, на об'єктах критичної інфраструктури або інфраструктури, що забезпечує життєдіяльність міста: водопостачання, електроенергетика, підприємства хімічної галузі і т. д. ", - зазначив міністр.

Тобто, вище перелічені люди, незважаючи на вік, можуть ходити на роботу і не бути при цьому на ізоляції, але з дотриманням всіх встановлених правил перебування в громадському місці, як носіння маски, дотримання дистанції і т. п.

"Ті, хто перебуває на пенсії, повинні перебувати в самоізоляції. Це робиться виключно заради здоров'я і життя цих людей. Якщо ми подивимося на летальні випадки, то більше 70% - це люди, які входять у групу ризику. У тому числі, і люди старше 60 років", - резюмував Степанов.

Він також додав, що на початку кожного робочого дня працівникам, що сидять в офісному приміщенні, слід вимірювати температуру тіла.

Раніше ми повідомляли, в МОЗ назвали дату відновлення пасажирського авіасполучення в Україні. Згідно із заявою, воно стартує з 15 червня 2020 року. При цьому наголошується, що українців, які повертатимуться з-за кордону, зобов'яжуть сидіти вдома 14 днів.

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