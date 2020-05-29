Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий висловився про свій патріотизм

Свій коментар він дав в інтерв'ю Kp.ua ще в 2018 році.

"Коли всі кричать: "Вчіть українську мову!" Та я знаю українську мову. Питання не в мові, питання в людях, які вигадали проблему. Я все життя говорив російською мовою, я прожив на Донбасі 15 років, я знаю українську мову практично досконало", - зазначив Кошовий.

На його думку, не важливо якою мовою говорить українець і привів в приклад українських політиків, які розмовляють з "незрозумілим акцентом".

"А хтось раптом каже: "Говориш російською – валіза – вокзал - Росія". Так збирайтеся і вирушайте! У мене український паспорт, я громадянин цієї країни, я патріот. І не важливо, якою мовою я говорю. Ось такі псевдопатріоти теж бісять. Так у нас половина уряду не знає української мови, говорять з якимось незрозумілим угорсько-болгарським акцентом", - заявив артист.

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"У нас (В Україні - ред.), замість того щоб піднімати рівень життя, піднімають рівень патріотизму на голодний шлунок. У нас ходять хлопці зі свастикою, зігують і так далі. Нагадує епоху Гітлера, але той перед війною забезпечив народу достойне проживання", - упевнений композитор.

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