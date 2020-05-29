Українська авіація вперше супроводжувала американські бомбардувальники B-1B Lancer під час польоту над акваторією Чорного море

Про це повідомило Командування ВПС США в Європі в п'ятницю, 29 травня, і опублікувало відповідні кадри на сторінці в Facebook.

"29 травня 2020 року два Lancer B-1B з бази ВПС Эллсуорт, штат Південна Дакота, виконали дальню багатогодинну стратегічну місію бомбардувальної цільової групи над Європою та Чорноморським регіоном", - йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, бомбардувальники супроводжували українські Су-27 і Міг-29, а також турецькі літаки-заправники КС-135.

Відмітається, що політ над Європою також включав тренування щодо інтеграції та взаємодії з польськими винищувачами F-16 і Міг-29, а також з румунськими F-16 і Міг-21.

Завдяки літаків-заправників бомбардувальники B-1B Lancer вчинили круговий рейс з бази ВПС Эллсворт.

Крім того, бомбардувальники B-1B спільно з грецькими винищувачами F-16 здійснили проліт над столицею Північної Македонії Скоп'є.

"Слава Україні! Слава ВС», «Круть», «Супер»,«НАТО у дії», - пишуть у коментарях в мережі.

При цьому, у російських військових, схоже здали нерви. Винищувачі РФ Су-27 і Су-30 були підняті на перехоплення двох стратегічних бомбардувальників США над Чорним морем. Про це повідомили в Міноборони Росії.

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