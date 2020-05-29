Строгий карантин закінчився не для всіх категорій українців

Про це людям нагадали в МОЗ. У відомстві підкреслили, що в країні введено адаптивний карантин, який поки продовжено до 22 червня. Це супроводжувалося зняттям багатьох суворих обмежень. Так, вже з 1 червня в країні запустять залізничний транспорт, а в багатьох містах вже почали курсувати автобуси і запрацювало метро. Більшість українців змогли повернутися на роботу.

Тим не менше існує категорія громадян, для яких все ще діють суворі карантинні обмеження. Як уточнив глава МОЗ Максим Степанов, мова йде про людей старше 60 років.

За словами міністра, цій категорії громадян все ще не рекомендується виходити на роботу. Він уточнив, що українцям цієї вікової категорії слід продовжувати дотримуватися режиму самоізоляції. Виняток становлять тільки працівники критичної інфраструктури та органів влади.

«Всі ці люди можуть працювати і не перебувати в самоізоляції, однак обов'язковим є дотримання правил, встановлених у країні, зокрема масковий режим, використання антисептиків, соціальна дистанція та ін. Всі інші люди, зокрема пенсійного віку, повинні перебувати на самоізоляції», - підкреслив Степанов.

Степанов нагадав, що саме люди старше 60 років перебувають у групі ризику зараження небезпечним вірусом.

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