Стало відомо, чи будуть в Україні підвищувати пенсійний вік через нову програму співпраці з МВФ

Про це в ефірі українського телеканалу розповів глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль, передає Politeka.net.

За його словами, нова програма співпраці офіційного Києва з МВФ не вимагає від українського уряду проведення структурних реформ, зокрема, підвищення пенсійного віку.

Шмигаль також підкреслив, що незабаром програма буде схвалена Радою директорів фонду.

"Вона не вимагає від нас і там немає умов для здійснення структурних реформ. Там прописані структурні дії, які Україна має виконувати з МВФ або без нього, тому що ми рухаємося в бік цивілізованого світу... Ніякої мови про підвищення пенсійного віку не ведеться і не може вестися, точка", – заявив він в ефірі телеканалу.

Як стверджує прем'єр-міністр, першу частину траншу від МВФ Україна може отримати вже 6 червня. Він також нагадав, що програма співробітництва у форматі stand by передбачена на 18 місяців, і за її умовами Києву передадуть $5 млрд на п'ять років.

"Він дасть нам можливість рухатися спокійно в подоланні тих наслідків кризи, які вже є. Перший транш прописаний на 1,9 мільярда доларів у червні, 5-6 числа очікуємо, далі на осінь 1,6 мільярда і в наступному році – 1,5 мільярда доларів", – резюмував Денис Шмигаль в ефірі телеканалу.

Раніше ми розповідали, що пенсіонерам підготували нову надбавку. За словами міністра соцполітики Марини Лазебної, нововведення можуть торкнутися тих українських пенсіонерів, яким вже виповнилося 75 років.

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"Для більш ніж одного мільйона пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, ми хочемо також встановити щомісячну надбавку до пенсій... Близько 500 грн", - заявила міністр в ефірі українського телеканалу.

Лазебна також додала, що офіційну дату індексації виплат тих пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, потрібно визначити на законодавчому рівні.

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