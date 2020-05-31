Перша леді Олена Зеленська нестандартно привітала Київ з черговим днем народження

Відповідний допис вона опублікувала у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Зокрема, вона вирішила привітати столицю зі святом, зізнавшись їй у коханні у соціальних мережах.

"У мене є друг. Ми з ним разом уже майже двадцять років. Для мене це – половина життя. Для нього – мить. Найкрасивіший з усіх! Я бачила багатьох, але завжди люблю повертатися до нього. Той, хто з першого дня прийняв мене такою, як я є, і подарував безліч щасливих моментів... З Днем народження тебе, друже! Як тебе не любити, якщо ти мій?", - написала Зеленська у мікроблозі.

Вона також закликала її рідний Кривий Ріг не ображатися після публічного "зізнання у коханні".

"Кривий Ріг, любий, не ображайся! Ти також ювіляр (245 – не жарти). Привітаю особисто, коли приїду. Родичів можна вітати тільки так!", - резюмувала перша леді у своєму Instagram.

"Красиво", "Душе зворушливо", "З днем народження вашого друга)", "Вітаю. З привітом з Сибіру", "Дуже гарне привiтання", "Як гарно", "Дуже круто! Вітаю! Ви гарно пишите і говорите. І дивитись на вас дуже приємно завжди", "Це так красиво", - відреагували українці на допис Зеленської.

Раніше ми розповідали про те, що українцям показали масштаби багатства Зеленських. Зокрема, очільник держави оприлюднив декларацію.

Так, за минулий рік доходи глави держави і членів його сім'ї склали 28 602 468 грн. Податків вони сплатили на суму 3 мільйони 600 000 гривень.

У дружини Зеленського Олени зарплата зросла. Зокрема, в 2019 році сім'я президента отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП у сумі 5,2 млн грн.



Зеленський задекларував 4 мільйони 423 000 гривень, які були отримані від продажу нерухомого майна в місті Києві, на вулиці Великій Васильківській, що належало його дружині.

Крім того, сім'я президента здійснила продаж корпоративних прав всіх дванадцяти українських підприємств сім'ї Сергія Шефіра на суму 246 тисяч 144 гривні



Нагадаємо, Зеленські несподівано з'явилися разом і похвалилися перед українцями.

Як повідомляла Politeka.net Зеленський виправдався за "кварталівців" на топ-посадах.

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