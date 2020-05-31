В Україні стартує третій етап ослаблення карантинних обмежень, в рамках якого в країні буде відновлено залізничне сполучення

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запровадив в Україні так званий «адаптивний карантин», у рамках якого в кожній області обмеження будуть зніматися по-різному, виходячи з її епідеміологічних показників.

Для того, щоб обмеження були ослаблені, є певні вимоги. Так, в області має бути підтверджено певна кількість нових випадків COVID-19 (за останній тиждень не повинна перевищувати 12 на 100 тисяч), не менше 50% ліжок у профільних лікарнях повинні бути вільні, а план з тестування (мінімум 12 тестів на 100 тисяч) повинен бути виконаний.

Станом на 31 травня до третього етапу виходу з карантину виявилися не готові 6 областей: Волинська, Рівненська, Чернівецька, Львівська, Донецька та Києв.

З 1 червня в Україні в рамках ослаблення карантину буде частково відновлено залізничне сполучення. Крім того, в країні запрацюють спортзали й басейни.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця з 1 червня почне перший етап відновлення курсування приміських поїздів. Так, з цього дня перезапустять свої маршрути 214 приміських поїздів у 10 областях: Харківській, Полтавській, Луганській, Донецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Черкаській, Житомирській та Хмельницькій.

Нагадаємо, що зміниться в Україні з 1 червня: 10-гривнева монета, запуск потягів і не тільки.

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