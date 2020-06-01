1 червня у всьому світі відзначають День захисту дітей. Володимир Зеленський розповів про те, як змінилося життя його дочки та сина після перемоги їхнього батька на виборах

Президент України відверто розповів про випробування своєї сім'ї у фільмі, який вийшов з нагоди його першої річниці на посаді. Голова держави зізнався, що для його рідних багато змінилося, а дітям довелося звикати до нового життя в умовах постійної публічності.

Володимир і Олена Зеленські виховують двох дітей: 15-річну Олександру і 7-річного Кирила. З моменту перемоги їхнього батька на виборах дітям довелося змиритися з тим, що за ними постійно стежать мільйони українців. Крім того, поряд з ним постійно знаходиться охорона. Зеленський пояснив, що вона «не дозволяє дітям залишитися сам на сам зі своїми думками».

«Ми навчилися так жити. Вони розуміють, що це відповідальна сторінка в житті нашої сім'ї. Є якийсь дискомфорт від того, що потрібно навчитися жити, коли завжди поруч охорона. Ти не можеш проводити час на самоті, це насамперед стосується моїх дітей», - розповів президент.

З таким життям нелегко було б змиритися і багатьом дорослим, а особливо важко переносить зміни старша дочка Зеленського.

«Особливо моя донька, для неї дуже важливо зараз залишатися наодинці зі своїми думками, мріями. І це проблема, це дискомфорт», - зізнався Зеленський.

Раніше ми розповідали про те, що Володимира Зеленського ігнорують дружина і дочка. За словами глави держави, його старша дочка зараз перебуває в підлітковому віці і їй, що дуже передбачувано, як і всім тінейджерам хочеться більше свободи, але із-за того, що її батько президент країни – дівчинці рідко вдається сховатися від служби безпеки, та й взагалі – увага до їх родині, зрозуміло, підвищений.

Нагадаємо, Зеленський не втримався і на камеру видав, що подарує своїм жінкам.

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