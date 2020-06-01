55-річна українська співачка Таїсія Повалій, яка довгий час жила і будувала кар'єру в Росії, здивувала хворобливою зовнішністю

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала фото з гримерки, передає Politeka.net. Повалій сиділа біля дзеркала, а над її зовнішністю чаклував візажист. Так як процес нанесення макіяжу тільки почався, співачка виглядала дуже блідою.

«Вчора був чарівний день! Ми знімали кліп на вже вподобану пісню «Особливі слова»…сама Природа підтримувала нас, дощ зупинився, і з-за хмар вийшло Сонечко)) На фото видно, як за допомогою макіяжу можна зробити пластику носа і корекцію обличчя))», - поділилася Повалій подробицями зйомок.

За день пост зірки зібрав майже 2 тисячі лайків. В коментарях Повалій зробили масу компліментів і побажали якнайшвидшого одужання.

«Ваші зйомки, як бальзам на душу. Таєчка, сама як сонечко, і тепло і світло та радісно бачити всіх вас», «Клас, чекаю кліп! І вам якнайшвидшого одужання з ногою», «Лікуйтеся», «Чекаємо Таєчка з нетерпінням виходу кліпу!», «Вже чекаємо, впевнена, що буде все, як завжди, на вищому рівні, тому що по-іншому у нашої принцеси і бути не може. Лікуйте свою ніжку», «Чудово!!», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, на початку року Таїсія Повалій зламала ногу у двох місцях, невдало впавши зі сходів у себе вдома.

Нагадаємо, що нещастя обрушилося на маленького онука Повалій: "Величезне дерево впало на...".

Як повідомляла Politeka, Повалій показала свої зморшки крупним планом, навіть Сумська не пройшла повз: "Постаріла".

Також Politeka писала, що нещастя обрушилося на Повалій, чоловік розкрив деталі: "У неї зараз...".