Українці завили через вчительку на Сумщині, яка брала в заручники учнів

Про це йдеться в матеріалі видання Обозреватель.

Півтора роки тому викладач Ніна Кобизька вляпалася в скандал після того, як відмовлялася проходити атестацію в одній зі шкіл Шостки.

Жінка закрилася в класі з учнями, через що керівництво школи викликало поліцію на допомогу. У дитлахів почалася паніка, а деяким навіть знадобилася медична допомога.

Після гучного скандалу 72-річну Ніну Кобизьку звільнили, але викладач подала в суд і змогла відновитися на посаді і відсудити 100 тисяч гривень компенсації.

Після такого повороту подій батьки забили тривогу і керівництво навчального закладу за "власним бажанням" звільнило скандального вчителя. За інформацією журналістів, від Ніни Кобизької страждали не тільки діти, але і жителі села Клишки, де вона проживає.

Сусіди стверджують, що викладач протягом 20 років мучить їх постійними заявами в різні органи.

"Вона часом по три рази в тиждень подає заяви – то дільничного, то в поліцію. Цей будинок у нас як дача, зараз ми там не живемо, але сусіди кажуть, що знову прийшла повістка. А нещодавно вона подала на нас в суд, їй не сподобалося дерево в нашому дворі, Кобизька зажадала його спиляти. Суд був не в нашому місті, ми про це не знали, але ось тепер прийшов документ з сільради, що за рішенням суду ми зобов'язані прибрати дерево у дворі", – зізналася у спілкуванні з журналістами Аліна Сергєєва.

Крім цього, Ніна Кобизька багато років тому навіть примудрилася нанести сусідці серйозні каліцтва, вдаривши її сапою по голові.

"У лікарні маму брати не хотіли, ми рази три або чотири викликали швидку. Тільки коли вже мій батько звернувся до мера, тоді її госпіталізували. Але вже на десятий день маму викинули з лікарні. Я не знаю, чому так відбувається, чому всі йдуть у неї на поводу. Кажуть, що син у неї нібито прикордонник, ми його тут і не бачимо. З нею взагалі ніхто не спілкується, і з іншими сусідами вже п'ять років судиться", – додала сусідка.

Вона також поскаржилася, що коли місцеві жителі просять силовиків знайти управу на вчителя, то чоловік Ніни Кобизької закривається в будинку і стверджує, що нікого немає.

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