Українці повинні отримувати ренту за природні ресурси

Як передає Politeka.net, про це нагадали в Facebook-спільноті Козацька Батьківщина.

"У Норвегії всі природні ресурси належать державі і народ, в кінці року, отримує за них свою ренту! За минулий рік кожен громадянин отримав по 49 000 євро !Вдумайтеся в цю суму!", - йдеться в повідомленні.

Крім того, згідно з статтею 13 Конституції України, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.

"Україна за запасами тільки газу-2-я в Європі! Усвідомте як нас грабують!", - підкреслили в спільноті.

Раніше ми повідомляли, що простим побутовим споживачам пропонують підвищити тарифи на електроенергію.

Якщо зараз українці за перші 100 кВт/год платять по 90 копійок за кожен кіловат, то в майбутньому тарифи можуть злетіти майже в два рази.

Так, член НКРЭКУ Дмитро Коваленко під час засідання профільного комітету Ради запропонував скасувати з 1 січня 2020 року пільговий тариф для населення на перші 100 кВт-год електроенергії для вирішення проблем з "зеленим". Під час засідання були запропоновані два сценарії: у першу чергу, регулятор пропонує підвищити тариф на перші 100 кВт-год електроенергії для домогосподарств з 0,9 грн за кВт до 1,68 грн за кВт. У НКРЭКУ впевнені, що такий крок дозволити отримувати додатково по 12 млрд.

Нагадаємо, виплати українцям вже перерахували, не потрібно чекати травня: скільки грошей світить пенсіонерам.

Як повідомляла Politeka, українці отримають дві платіжки за газ, тарифи різко зміняться: скільки доведеться заплатити в травні.

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