Потужний циклон не планує йти з території України

Про це у своєму Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.

За її словами, центр циклону й надалі перебуватиме над західною частиною України.

Наталка Діденко також попередила українців, що дощі охоплять більшість регіонів.

"...ПросвІти, прояснення можливі вздовж смуги від Сумщини, Харківщини через Дніпропетровщину до Запоріжжя.Вітер у середу очікується з півдня і це дає нам теплу надію. Швидкість вітру в межах 3-10 м/с. 3-го червня вночі ще буде холодно, +5+9 градусів, на Півдні та Сході до +12 градусів", - зазначила синоптик.

Спеціаліст також зазначила, що вдень найвища температура очікується у східних регіонах України: там потеплішає до +23 градусів.

"Найхолодніше буде в західних областях, +11+14 градусів. На решті нашої території +13+19 градусів. У Києві 3-го червня дощ більш ймовірний у другій половиня дня. Вночі холодно, +6+8 градусів, вдень у середу потепліє до +17 градусів", - резюмувала Наталка Діденко у своєму Facebook.

Раніше ми розповідали про те, що 2 червня погода в Україні буде ще вологою, бо циклон не планує залишати нашу країну.

За словами Наталки Діденко, основний дощовий удар припаде на західну частину України. Дощі, періодичні, від невеликих до помірних, вірогідні в північних областях (крім Сумської), в Одеській області, в Криму та на крайньому сході.

На решті території істотних опадів не передбачається.

Температура вночі очікується низькою + 4 + 8 градусів, на півдні та у східних областях до +12 градусів.

Вдень у більшості регіонів прогнозується +14 +18 градусів, на Сході буде тепліше, до +17 +22 градусів, а найхолодніше в західній частині України, лише +8 +13 градусів.

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