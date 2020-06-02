Директор українського Vogue Юлія Пеліпас потрапила в гучний скандал через заяву про «громадянську війну» в Україні

Обурлива для українців заява з'явилася на сторінці Fashion-директора української версії гламурного журналу в Instagram. Пеліпас прокоментувала масові протести в США, заявивши, що її пригнічують події, що відбуваються в світі. При цьому Юлія помітила, що раніше була свідком «громадянської війни в Україні».

«Немає слів, щоб описати те, що відбувається сьогодні в світі. Ми були свідками громадянської війни в моїй країні. І це найболючіші моменти в нашому житті. У ці дні я не впевнена, що вчинила правильно, що дала життя двом дітям у цьому світі, який зійшов з розуму. Миру, любові і терпіння всім», - написала Пеліпас англійською мовою в розділі Сторіз.

Пізніше вона відредагувала своє повідомлення, замінивши «громадянську війну» на просто слово «війна». Крім того, Пеліпас заявила, що написане раніше було «помилкою».

«Дорогі українці, я допустила помилку, яку виправила. Це не моя громадянська позиція. Розумію, наскільки це жахлива помилка. Щиро прошу вибачення», - додала Юлія.

Раніше ми писали, що українська співачка Ірина Федішин висловилася про гастролі колег в РФ. За її словами, артисти ні в якому разі не повинні залишатися поза політикою особливо зараз, коли в країні склалася така ситуація.

Крім того, вона впевнена, що українські артисти, які виступають в РФ повинні понести покарання.

Нагадаємо, відомий музикант закликав до радикальних дій проти Росії: "Повинна бути закрита...".

Як повідомляла Politeka, Федішин різко висловилася про виступи в Росії: "Треба карати".

Також Politeka писала, що Федішин придумала покарання гастролерам в РФ.