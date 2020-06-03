Синоптики попередили українців про зміну прогнозу погоди на червень

За словами фахівців, перший місяць літа в Україні буде дощовим. В окремих регіонах опади можуть випадати мало не щодня. Синоптики Gismeteo уточнили, що найбільш нещасливими у цьому плані будуть західні і північні області, де дощі будуть йти цілий місяць. В інших регіонах опадів буде трохи менше.

Так, мешканці Львова зможуть перепочити від дощів буквально два дні. Киянам пощастить трохи більше. Набагато менше опадів буде в Харкові і Одесі, однак там можливі періодичні зливи.

Синоптики також розповіли, що червень буде досить теплим, але не спекотним. Так, середні температури коливатимуться в межах +20…+26 градусів, а в південних і східних областях можуть досягати +30. Потепління прийде в Україну вже 5 червня. Після цього помітного зниження температури не очікується.

Також з'явилися окремі прогнози на місяць по найбільших містах країни.

Популярні новини зараз

Запальна Наташа Корольова задерла сукню перед молодим бородачом, забувши про Тарзана: «Для настрою»

Нацбанк ввів в Україні нові гроші, з "папірцями" прийшов час прощатися: "З 2 червня..."

Несподівана заява Зеленського, новий курс валют і подвійні виплати – головне за ніч

Колишній чоловік Лорак розкрив скандальні подробиці бурхливої молодості зірки: "Ані така жінка, якій..."
Показати ще

У свою чергу, синоптики Укргідрометцентру повідомляли, що середня температура в червні складе від +18 до +22 градусів. Вони також повідомляли, що в перший місяць літа українців чекають численні грози.

«У червні збільшується порівняно з травнем грозова діяльність, спостерігаються град, шквали, сильні дощі та зливи», - попереджали синоптики.

Нагадаємо, червневий сніг несподівано випав під Києвом: кадри аномалії.

Як повідомляла Politeka, літо пограє на нервах українців, які області опиняться під ударом: свіжий прогноз.

Також Politeka писала, що літо скасовується, суворий циклон з новою силою вдарить по українцях: похолодання, дощі і...".