Синоптики попередили українців про зміну прогнозу погоди на червень

За словами фахівців, перший місяць літа в Україні буде дощовим. В окремих регіонах опади можуть випадати мало не щодня. Синоптики Gismeteo уточнили, що найбільш нещасливими у цьому плані будуть західні і північні області, де дощі будуть йти цілий місяць. В інших регіонах опадів буде трохи менше.

Так, мешканці Львова зможуть перепочити від дощів буквально два дні. Киянам пощастить трохи більше. Набагато менше опадів буде в Харкові і Одесі, однак там можливі періодичні зливи.

Синоптики також розповіли, що червень буде досить теплим, але не спекотним. Так, середні температури коливатимуться в межах +20…+26 градусів, а в південних і східних областях можуть досягати +30. Потепління прийде в Україну вже 5 червня. Після цього помітного зниження температури не очікується.

Також з'явилися окремі прогнози на місяць по найбільших містах країни.

У свою чергу, синоптики Укргідрометцентру повідомляли, що середня температура в червні складе від +18 до +22 градусів. Вони також повідомляли, що в перший місяць літа українців чекають численні грози.

«У червні збільшується порівняно з травнем грозова діяльність, спостерігаються град, шквали, сильні дощі та зливи», - попереджали синоптики.

Нагадаємо, червневий сніг несподівано випав під Києвом: кадри аномалії.

Як повідомляла Politeka, літо пограє на нервах українців, які області опиняться під ударом: свіжий прогноз.

Також Politeka писала, що літо скасовується, суворий циклон з новою силою вдарить по українцях: похолодання, дощі і...".