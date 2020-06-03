Синоптики попередили українців про зміну прогнозу погоди на червень
За словами фахівців, перший місяць літа в Україні буде дощовим. В окремих регіонах опади можуть випадати мало не щодня. Синоптики Gismeteo уточнили, що найбільш нещасливими у цьому плані будуть західні і північні області, де дощі будуть йти цілий місяць. В інших регіонах опадів буде трохи менше.
Так, мешканці Львова зможуть перепочити від дощів буквально два дні. Киянам пощастить трохи більше. Набагато менше опадів буде в Харкові і Одесі, однак там можливі періодичні зливи.
Синоптики також розповіли, що червень буде досить теплим, але не спекотним. Так, середні температури коливатимуться в межах +20…+26 градусів, а в південних і східних областях можуть досягати +30. Потепління прийде в Україну вже 5 червня. Після цього помітного зниження температури не очікується.
Також з'явилися окремі прогнози на місяць по найбільших містах країни.
Запальна Наташа Корольова задерла сукню перед молодим бородачом, забувши про Тарзана: «Для настрою»
Нацбанк ввів в Україні нові гроші, з "папірцями" прийшов час прощатися: "З 2 червня..."
Несподівана заява Зеленського, новий курс валют і подвійні виплати – головне за ніч
Колишній чоловік Лорак розкрив скандальні подробиці бурхливої молодості зірки: "Ані така жінка, якій..."
У свою чергу, синоптики Укргідрометцентру повідомляли, що середня температура в червні складе від +18 до +22 градусів. Вони також повідомляли, що в перший місяць літа українців чекають численні грози.
«У червні збільшується порівняно з травнем грозова діяльність, спостерігаються град, шквали, сильні дощі та зливи», - попереджали синоптики.
Нагадаємо, червневий сніг несподівано випав під Києвом: кадри аномалії.
Як повідомляла Politeka, літо пограє на нервах українців, які області опиняться під ударом: свіжий прогноз.
Також Politeka писала, що літо скасовується, суворий циклон з новою силою вдарить по українцях: похолодання, дощі і...".